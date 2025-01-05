UI/UX-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищем опытного UX/UI-дизайнера для стартапа MenuV в Лос-Анджелесе. Работа удаленно, доля в компании и зарплата. Условия: активное участие в развитии проекта, работа не обязательно фулл-тайм. Главное - достижение результатов.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Тигран
 
26 лет
2 года в сервисе
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2 месяца назад
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Злата
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
15 дней назад
2 отзыва
4 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
36 минут назад
130 отзывов
4 месяца назад
#1
Дизайн интерфейсов и игр
Виктория
 
30 лет
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Была
3 дня назад
4 месяца назад
Катерина
 
26 лет
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2 часа назад
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4 месяца назад