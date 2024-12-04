Визуал для соц сети

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Добрый день!

Необходимо разработать визуалы постов для 2 аккаунтов инстаграм в редакторе Figma. Занимаетесь ли таким?

Если да, то подскажите, когда вы сможете приступить к заданию? Стоимость? Есть ли скидка при заказе большего кол-ва визуала (вместо 10, 20 за заказ)? По какой системе оплаты работаете? Можно примеры ваших работ.

FigmaInstagramДизайн постов
4 месяца назад
guest_1734672707073
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров