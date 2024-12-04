Добрый день!

Необходимо разработать визуалы постов для 2 аккаунтов инстаграм в редакторе Figma. Занимаетесь ли таким?

Если да, то подскажите, когда вы сможете приступить к заданию? Стоимость? Есть ли скидка при заказе большего кол-ва визуала (вместо 10, 20 за заказ)? По какой системе оплаты работаете? Можно примеры ваших работ.