Требуется дизайнер для создания минималистичного лоадера для игрового программного обеспечения. Лоадер должен соответствовать стилю игрового интерфейса и поддерживать полную настройку цвета и прозрачности. Необходимо наличие портфолио. Обсуждение деталей, сроков и оплаты с подходящими кандидатами.
Визуал для соц сети
Добрый день!
Необходимо разработать визуалы постов для 2 аккаунтов инстаграм в редакторе Figma. Занимаетесь ли таким?
Если да, то подскажите, когда вы сможете приступить к заданию? Стоимость? Есть ли скидка при заказе большего кол-ва визуала (вместо 10, 20 за заказ)? По какой системе оплаты работаете? Можно примеры ваших работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $75
Требуется доработать дизайн интерфейса 2D-игры в стиле takeover, чтобы повысить визуальную привлекательность, избегая чрезмерной красочности. Необходимо сделать игру более сочной и приятной для восприятия, не отвлекая игроков от игрового процесса.Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Срочно нужен дизайнер с опытом от 2-х лет для разработки трех вариантов главного экрана и полного дизайна (8 блоков) для проекта коуча. Сроки: три варианта до 20.12, весь дизайн до 24.12. Укажите стоимость блока и примеры работ.Закрыт4 месяца назад
Команда разработчиков ищет 2D художника для создания промо материалов, иконок и обложек для мобильных и веб-игр. В задачи входит разработка графических элементов для нового 3D проекта, включая карты местности и панели управления ресурсами, а также создание UI/UX дизайна.Закрыт4 месяца назад
- $10
Требуется разработать дизайн интерфейса по образцу в фирменном стиле. Задача включает создание одной страницы. Техническое задание будет предоставлено выбранным кандидатам. Бюджет ограничен, работа срочная.Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер интерфейса для переработки существующего дизайна устройства умного дома. Работа срочная, требуется завершить проект сегодня. Необходимо учесть актуальные тренды и удобство использования.Закрыт5 месяцев назад
- $1000
Требуется создать интуитивно понятный и удобный дизайн для сайта и админки. Необходимо разработать дизайн в виде программы, где все элементы понятны, а также сверстать его на действующем сайте. Ожидается качественный и легкий в использовании интерфейс.Закрыт4 месяца назад
- $2000
Ищется дизайнер для создания интерфейса карточной игры, приложения и сайта. Проект социальный, требуется адаптация под десктоп, планшет и телефон. Референсы: приложение pppoker и работы из портфолио. Пожалуйста, предоставляйте примеры работ, выполненных в рамках аналогичного бюджета.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Нужен UX/UI дизайнер с опытом в разработке интерфейсов и игр. Важно знание технологий и умение работать с технически сложными интерфейсами. Гибкий бюджет для обсуждения.Закрыт5 месяцев назад
Требуется разработка CRM-платформы Escape Room Navigator с нуля. Необходимо создать интерфейс и оценить стоимость проекта. Ожидается полный цикл разработки с фокусом на удобство пользователей и функциональность системы.Закрыт4 месяца назад