Дизайн лоадера для игрового ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка7 просмотров

Приветствую, мы ищем дизайнера для нашего проекта, который сможет реализовать минималистичный лоадер для нашего ПО.

Лоадер должен быть выполнен в стиле нашего игрового интерфейса, при этом поддерживать полную настройку цвета и прозрачности(Используя тему из интерфейса).

Обязательно с портфолио, свяжемся с наиболее подходящими кандидатами и обсудим детальное ТЗ, сроки и оплату.

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