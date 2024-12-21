Дизайн лоадера для игрового ПО

Приветствую, мы ищем дизайнера для нашего проекта, который сможет реализовать минималистичный лоадер для нашего ПО.

Лоадер должен быть выполнен в стиле нашего игрового интерфейса, при этом поддерживать полную настройку цвета и прозрачности(Используя тему из интерфейса).

Обязательно с портфолио, свяжемся с наиболее подходящими кандидатами и обсудим детальное ТЗ, сроки и оплату.