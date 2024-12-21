Требуется доработать дизайн интерфейса 2D-игры в стиле takeover, чтобы повысить визуальную привлекательность, избегая чрезмерной красочности. Необходимо сделать игру более сочной и приятной для восприятия, не отвлекая игроков от игрового процесса.
Дизайн лоадера для игрового ПО
Приветствую, мы ищем дизайнера для нашего проекта, который сможет реализовать минималистичный лоадер для нашего ПО.
Лоадер должен быть выполнен в стиле нашего игрового интерфейса, при этом поддерживать полную настройку цвета и прозрачности(Используя тему из интерфейса).
Обязательно с портфолио, свяжемся с наиболее подходящими кандидатами и обсудим детальное ТЗ, сроки и оплату.
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