UX/UI Design

Привет!

Меня зовут Злата и я UX/UI дизайнер с хорошим опытом работы на фриланс-платформах.

Я специализируюсь на разработке дизайна мобильных приложений для операционных систем IOS и Android. Меня удовлетворяет делать красивые и удобные интерфейсы, способные продать за вас!

Основной акцент в работах делаю на удобстве использования, в свою очередь не забывая о современных трендах в дизайне.



Какие услуги я предлагаю:

Дизайн пользовательского интерфейса для IOS и Android

Полное UX-исследование

Создание вайрфремов и кликабельных прототипов

Адаптация дизайна с сайта под мобильное приложение для IOS и Android

Редизайн



Мои навыки:

Знание современных подходов к UX/UI дизайну для мобильных устройств

Имею опыт работы от идеи до выхода продукта на рынок

Создаю системы дизайна пользовательского интерфейса

Проведение юзабилити тестирования

Анимация

Передача макета разработчикам

Визуализация и насмотренность



Какие инструменты для работы я использую:

Figma

Miro

ProtoPie

Sketch App



Пиши, буду рада сотрудничеству