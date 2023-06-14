mollybloomm

Злата Свечникова mollybloomm

 
25 летРоссия/Пермь
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
UX/UI Design

Привет!
Меня зовут Злата и я UX/UI дизайнер с хорошим опытом работы на фриланс-платформах.
Я специализируюсь на разработке дизайна мобильных приложений для операционных систем IOS и Android. Меня удовлетворяет делать красивые и удобные интерфейсы, способные продать за вас!
Основной акцент в работах делаю на удобстве использования, в свою очередь не забывая о современных трендах в дизайне.

Какие услуги я предлагаю:
Дизайн пользовательского интерфейса для IOS и Android
Полное UX-исследование
Создание вайрфремов и кликабельных прототипов
Адаптация дизайна с сайта под мобильное приложение для IOS и Android
Редизайн

Мои навыки:
Знание современных подходов к UX/UI дизайну для мобильных устройств
Имею опыт работы от идеи до выхода продукта на рынок

Создаю системы дизайна пользовательского интерфейса
Проведение юзабилити тестирования
Анимация
Передача макета разработчикам
Визуализация и насмотренность

Какие инструменты для работы я использую:
Figma
Miro
ProtoPie

Sketch App

Пиши, буду рада сотрудничеству

AndroidiOSПриложение для iOSДизайн мобильного приложенияFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
pdx
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
$70
10 баллов
7 месяцев назад
Дизайн интерфейса приложения
Быстрая работа и хороший результат
Отличное сотрудничество, была рада поработать вместе.
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга