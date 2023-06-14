Привет!
Меня зовут Злата и я UX/UI дизайнер с хорошим опытом работы на фриланс-платформах.
Я специализируюсь на разработке дизайна мобильных приложений для операционных систем IOS и Android. Меня удовлетворяет делать красивые и удобные интерфейсы, способные продать за вас!
Основной акцент в работах делаю на удобстве использования, в свою очередь не забывая о современных трендах в дизайне.
Какие услуги я предлагаю:
Дизайн пользовательского интерфейса для IOS и Android
Полное UX-исследование
Создание вайрфремов и кликабельных прототипов
Адаптация дизайна с сайта под мобильное приложение для IOS и Android
Редизайн
Мои навыки:
Знание современных подходов к UX/UI дизайну для мобильных устройств
Имею опыт работы от идеи до выхода продукта на рынок
Создаю системы дизайна пользовательского интерфейса
Проведение юзабилити тестирования
Анимация
Передача макета разработчикам
Визуализация и насмотренность
Какие инструменты для работы я использую:
Figma
Miro
ProtoPie
Sketch App
Пиши, буду рада сотрудничеству
- Watch me1 просмотр
- My cardsнет просмотров
- Plannerнет просмотров
- Kindergartenнет просмотров
- Empireнет просмотров
- Walletнет просмотров
- SavePass SaveKey1 просмотр
- Authixнет просмотров
- Quokkyнет просмотров
- Improvнет просмотров
- My mobile Appнет просмотров
- TStat1 просмотр