Требуется Flutter разработчик для доработки существующего приложения на автомобильную тематику. В данный момент есть несколько задач, таких как: Доработка 2 экранов для корректной работы с встроенной БД (экран выбора Модели/Марки/Модификации авто ...
- $100Мобильные приложения1 заявкаОткрыт5 дней назад
Добрый день. Требуется дизайнер для интерфейса мобильного приложения для автолюбителей. Концепция и сам дизайн основных экранов уже есть и в целом устраивает. Нужно добавить некоторые новые экраны в том же дизайне, а также разработать версию ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
- $100
Нужна иконка для детского мобильного приложения для магазина AppStore. Приложение детской тематики, основное направление - аудиосказки и музыка для детей. Но также есть тексты сказок, песни караоке, загадки, потешки и тд. Основная аудитория - родители ...Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен2 года назад
- $1500
Требуется Senior для написания приложения на Flutter (Dart 2) по готовому дизайну (около 25 экранов). Приложение по прослушиванию аудиофайлов, серверная часть готова, API описан. Основные требования: 1. Корректная работа на iOS и Android. 2. Адаптивное отображение на разных ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт2 года назад
УСЛОВИЯ КОНКУРСА: • Задача разработать дизайн трех экранов для мобильного приложения для автолюбителей (учет расходов на авто): 1. Главный экран приложения. 2. Добавление/редактирование расхода о заправке топливом. 3. ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен2 года назад
Всем добрый день. Необходимо написать навык для голосового помощника Яндекса для проигрывания аудиозаписей. В наличии есть сервер с описанным API и аудиофайлы доступные онлайн. Принцип работы будет следующий: 1. Пользователь запускает навык - Алиса рассказывает как им пользоваться. 2. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $80
Для этого конкурса необходимо разработать 2 экрана для мобильного приложения с детскими аудиосказками: 1. Список сказок 2. Прослушивание сказки Победитель получит заказ на разработку остальных экранов для всего приложения (если договоримся). Основные требования: - Максимальная простота UX, понятная даже ребенку - ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен2 года назад