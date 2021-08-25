pdx

Олег pdx

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$370
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mollybloomm
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$70
10 баллов
6 месяцев назад
Дизайн интерфейса приложения
Отличное сотрудничество, была рада поработать вместе.
Быстрая работа и хороший результат
Ответный отзыв
FilatovDmitry
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
Иконка для мобильного приложения
Рекомендую данного заказчика!!!! Было приятно общаться и отправил деньги быстро!!!
Все понравилось
Ответный отзыв
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$70
10 баллов
2 года назад
Иконка для мобильного приложения
Все отлично. Доволен сотрудничеством, рекомендую.
Все хорошо, без всяких проблем
Ответный отзыв
deeezign
Валерий 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
2 года назад
Конкурс на новый дизайн приложения «Мой Авто»
-
Вдумчивый подход к дизайну и UX. Все понравилось
Ответный отзыв
Natalee0804
Наталья 
28 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
2 года назад
Разработка дизайна мобильного приложения - Тестовые экраны
Заказчик отличный! Спасибо за интересный проект! Всегда на связи, понятное задание, быстрая оплата, комфортно работать.
Отличная работа и удобное сотрудничество
Ответный отзыв