FilatovDmitry

Дмитрий FilatovDmitry

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
🔥Красивый и мощный дизайн🔥

Здравствуйте, зовут меня Дима

﻿Немного о себе:

  • Живу в России
  • Занимаюсь дизайном около 2-х лет
  • Имею большой опыт в сфере Дизайна
  • Могу помочь вам быстро и недорого

Чем я занимаюсь:

- Дизайн сайтов:

Ежедневная практика позволила мне хорошо обучиться в сфере "Дизайн сайтов".  Умею создавать как шапку для сайта, так и весь дизайн. 1 год практики говорит сам за себя)

-Дизайн логотипов:

Имею большой опыт в данной сфере. Очень много раз пытался воспроизводить логотипы популярных компаний. Благодаря этому, я могу создать креативную картинку быстро и качественно

-Другие сферы:

Очень много раз пробовал создавать визитки и дизайн упаковок. Конечно, получалось не прям шикарно, но я уверен, что смогу усовершенствоваться в этом

﻿Удачи тебе, если прочитал)

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Отзывы заказчиков

pdx
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
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Все понравилось
Рекомендую данного заказчика!!!! Было приятно общаться и отправил деньги быстро!!!
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