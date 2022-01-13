🔥Красивый и мощный дизайн🔥
Здравствуйте, зовут меня Дима
Немного о себе:
- Живу в России
- Занимаюсь дизайном около 2-х лет
- Имею большой опыт в сфере Дизайна
- Могу помочь вам быстро и недорого
Чем я занимаюсь:
- Дизайн сайтов:
Ежедневная практика позволила мне хорошо обучиться в сфере "Дизайн сайтов". Умею создавать как шапку для сайта, так и весь дизайн. 1 год практики говорит сам за себя)
-Дизайн логотипов:
Имею большой опыт в данной сфере. Очень много раз пытался воспроизводить логотипы популярных компаний. Благодаря этому, я могу создать креативную картинку быстро и качественно
-Другие сферы:
Очень много раз пробовал создавать визитки и дизайн упаковок. Конечно, получалось не прям шикарно, но я уверен, что смогу усовершенствоваться в этом
Удачи тебе, если прочитал)
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Все понравилось
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика!!!! Было приятно общаться и отправил деньги быстро!!!