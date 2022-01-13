🔥Красивый и мощный дизайн🔥

Здравствуйте, зовут меня Дима

﻿Немного о себе:

Живу в России

Занимаюсь дизайном около 2-х лет

Имею большой опыт в сфере Дизайна

в сфере Дизайна Могу помочь вам быстро и недорого

Чем я занимаюсь:

- Дизайн сайтов:

Ежедневная практика позволила мне хорошо обучиться в сфере "Дизайн сайтов". Умею создавать как шапку для сайта, так и весь дизайн. 1 год практики говорит сам за себя)

-Дизайн логотипов:

Имею большой опыт в данной сфере. Очень много раз пытался воспроизводить логотипы популярных компаний. Благодаря этому, я могу создать креативную картинку быстро и качественно

-Другие сферы:

Очень много раз пробовал создавать визитки и дизайн упаковок. Конечно, получалось не прям шикарно, но я уверен, что смогу усовершенствоваться в этом

﻿Удачи тебе, если прочитал)