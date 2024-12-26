UI/UX Designer

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищем UI/UX Designer для работы над проектом. Необходимы навыки ресерча, умение выявлять проблемы текущего дизайна и предлагать улучшения для новой версии. Использование платформы Tailwind и Ruby-friendly UI Kit обязательно. Первые две недели будут оплачиваемым этапом идейного формирования по экрану case overview. Бюджет составляет 15-17$ в час. При отклике прикрепите резюме и примеры выполненных проектов.

Tailwind CSSUI/UX
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
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