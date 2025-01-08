В студию дизайна требуется графический дизайнер для работы над проектами в области интерфейсов и игр. Обязателен опыт от 2-х лет, уверенные навыки работы в Adobe Photoshop и Illustrator, а также наличие портфолио с примерами выполненных работ. Бюджет обсуждается.