Требуется разработка дизайна в Figma для Telegram мини-приложения, связанного с тибу биржа та тапалка. Ожидается создание интерфейсов, удобных для пользователей, с акцентом на функциональность и эстетику.
Дизайнер
Требуется дизайнер, который будет выполнять задания по четким техническим заданиям. Необходимо умение работать в Figma и оперативно отвечать на сообщения. Отклики на вакансию принимаются до 10 января. Также требуется прислать свое портфолио.
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