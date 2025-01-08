Дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Требуется дизайнер, который будет выполнять задания по четким техническим заданиям. Необходимо умение работать в Figma и оперативно отвечать на сообщения. Отклики на вакансию принимаются до 10 января. Также требуется прислать свое портфолио.

Figma
4 месяца назад
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