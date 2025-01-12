Дизайнер для отрисовки сцены

Требуется опытный UX/UI-дизайнер для анализа и доработки интерфейса мобильной казуальной игры. Необходимы навыки в Figma и Adobe Photoshop, а также портфолио с проектами. Обязанности включают разработку и поддержку интерфейса, создание графики и интеграцию UI-элементов в игру.