UX/UI дизайнер

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Требуется UX/UI дизайнер для разработки прототипов, реализации дизайн-концепций и создания адаптивных интерфейсов. Предпочтителен опыт от 2 лет, знание Фигмы, понимание принципов верстки и умение работать с конструкторами. Возможность удаленной работы и постоянная занятость.

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнСоздание пользовательских интерфейсов
3 месяца назад
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