Графический дизайнер для креативов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищем графического дизайнера для создания креативов. Работаем с медициной, фитнесом, образованием, онлайн-школами и B2B. Ставка 300р за креатив. Присылайте сразу портфолио.

3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Екатерина
 
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Дмитрий
 
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Денис
 
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3 месяца назад