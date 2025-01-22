Интерфейс игр

$1190
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка4 просмотра

Необходимо создать качественный и современный интерфейс игр, в котором будут задействованы современные подходы и решения. Все подробности описаны в ТЗ. Важный момент, качество графики должно не уступать качеству графики как у приложения PPPOKER. Также необходимо будет сделать главную страницу сайта проекта.

Дизайн интерфейсовДизайн сайтовСоздание пользовательских интерфейсов
3 месяца назад
guest_15991462536127
5 лет в сервисе
Был
день назад
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Заявки фрилансеров

Адиль
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
3 месяца назад