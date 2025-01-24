Требуется дизайнер инфографики для разработки и создания инфографики для продуктов на маркетплейсах Ozon, Wildberries. Необходимо работать с текстами и данными для представления информации в понятной и привлекательной форме, а также поддерживать единый визуальный стиль компании в создании графического контента. Требуется владение графическими редакторами Adobe Illustrator, Photoshop, Figma и др., понимание основ маркетинга и особенностей работы с маркетплейсами, креативность и внимание к деталям.