Дизайнер инфографики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Требуется дизайнер инфографики для разработки и создания инфографики для продуктов на маркетплейсах Ozon, Wildberries. Необходимо работать с текстами и данными для представления информации в понятной и привлекательной форме, а также поддерживать единый визуальный стиль компании в создании графического контента. Требуется владение графическими редакторами Adobe Illustrator, Photoshop, Figma и др., понимание основ маркетинга и особенностей работы с маркетплейсами, креативность и внимание к деталям.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigmaСоздание инфографики
3 месяца назад
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