Добавить новую страницы на существующий сай на wordpress

Здравствуйте. Нужно вывести и настроить поисковую форму на главной странице сайта на движке dle. Это будет дополнительная форма поиска, не основная. Нужно сделать что бы поиск работал(искал) только по одному разделу(категории). При вводе запроса должны выпадать результаты. Нужен человек, который ...