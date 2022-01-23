Добавить новую страницы на существующий сай на wordpress

$230
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1296 просмотров
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Есть сайт, на wordpress - нужно сверстать и интегрировать новые 2 страницы. 

Детали в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1X5m1EOh7UH6iethnpWl6Eqzf2yGzbhz6VpdluR6t95c/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС. Срок 5 дней. 

WordPress
2 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад