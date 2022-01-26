Доработка сайта на MODX REVOLUTION

Нужно установить кнопку смены языков и добавить языки такие как RU,PL,EN . Сайт стоит на wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт сверстан и подключен к админке, нужно выполнить доработки по верстке и по натяжке блоков. По запросу скину ТЗ
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