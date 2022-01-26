Доработка сайта на MODX REVOLUTION

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки639 просмотров
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Сайт сверстан и подключен к админке, нужно выполнить доработки по верстке и по натяжке блоков. По запросу скину ТЗ

MODX
2 года назад
DmitrySaroka
Дмитрий 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад