Добавить языки на WORDPRESS

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок584 просмотра
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Нужно установить кнопку смены языков и добавить языки такие как RU,PL,EN . Сайт стоит на wordpress

WordPress
2 года назад
guest_16349237885928
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ladymor
23 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$25
3 дня
Спасибо, сделал все как и просил даже немного больше чем), а самое главное быстро. советую
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству