Восстановить тему на WordPress (шаблонизатор Twig)

Коллеги,

перестал работать сайт на WordPress и на нём слетела тема. Сайт восстановили, но восстановить тему не можем. Нужно знание шаблонизатора Twig.

Кто умеет в нем работать? Откликнитесь, пожалуйста?

С уважением,

Вадим