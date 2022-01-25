Восстановить тему на WordPress (шаблонизатор Twig)

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1280 просмотров
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Коллеги,

перестал работать сайт на WordPress и на нём слетела тема. Сайт восстановили, но восстановить тему не можем. Нужно знание шаблонизатора Twig.

Кто умеет в нем работать? Откликнитесь, пожалуйста?

С уважением,

Вадим

WordPress
2 года назад
youngdeks
Вадим 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад