Нужно сделать проект на Wordpress/Elementor

Здарвствуйте

Есть очень горящий проект на элементоре, нужно начать делать уже сегодня, максимум завтра.

Все ссылки отправлю в личной переписке, если у вас есть опыт работы на элементоре и ﻿свободное время, давайте работать, по цене мы точно договоримся в силу срочности проекта.

Опыт работы с элементором является критически важным

Спасибо