Эксперт wpml для wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1226 просмотров
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Нужен эксперт плагина wpml на wordpress. Плагин уже установлен, и много чего уже переведено, нужно довести работу до ума. Хотелось бы засесть в Zoom или в Meet на 2/3 часа и закончить все что связано с переводам сайта. П.С. 90% уже вставлено, осталось мелкие проблемы которы дает wpml (url которые не открывается из/за плагина, на английской версии все ок). 

WordPress
2 года назад
vladgolub
Влад 
27 летИталия
2 года в сервисе
Был
2 года назад