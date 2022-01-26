Эксперт wpml для wordpress

Нужен эксперт плагина wpml на wordpress. Плагин уже установлен, и много чего уже переведено, нужно довести работу до ума. Хотелось бы засесть в Zoom или в Meet на 2/3 часа и закончить все что связано с переводам сайта. П.С. 90% уже вставлено, осталось мелкие проблемы которы дает wpml (url которые не открывается из/за плагина, на английской версии все ок).