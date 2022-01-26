Доработки сайта на Битрикс

1. Необходимо на сайте (битрикс) добавить возможность публикации услуги компании для определенного поддомена. Т.е. в Мск эта посадочная страница

услуги видна + в меню (верхнее/нижнее), а на поддомене сайта в Спб её

нет + нет и в меню.

2. Поправить слайдер сертификатов (сейчас они все в 1 столбик, а должны быть 4 в ряд, проверяем в FF 96)

3. Вывести отображение всех элементов из блока "Благодарственные письма" (сейчас в нем отображаются отзывы)

ТЗ в ЛС