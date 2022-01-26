Плагин для WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Tilda, OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка954 просмотра
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Необходимо реализовать, опубликовать в маркет и поддерживать актуальность плагинов

для нескольких CMS систем: WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Tilda, OpenCart.

Плагин позволяет принемать оплату банковской картой / Gpay / applePay в магазину на CMS.

Функционал идентичный для всех модулей, спецификация см. ссылку

https://docs.ckassa.ru/doc/shop-api/?shell#sozdanie-platezha-anon.

П.С. Есть библиотека на PHP реализующая слой общения клиента с сервером.

WordPressOpenCartJoomlaTilda
2 года назад
ant20
Антон 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад