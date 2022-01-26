При отправке заказа возникает белый затуманенный экран и виснет. Сайт сделан на WP. Нужно починить отправку заказа, а так же отправку формы обратной связи. Адрес самого сайта в текстовом файле.
Плагин для WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Tilda, OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать, опубликовать в маркет и поддерживать актуальность плагинов
для нескольких CMS систем: WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Tilda, OpenCart.
Плагин позволяет принемать оплату банковской картой / Gpay / applePay в магазину на CMS.
Функционал идентичный для всех модулей, спецификация см. ссылку
https://docs.ckassa.ru/doc/shop-api/?shell#sozdanie-platezha-anon.
П.С. Есть библиотека на PHP реализующая слой общения клиента с сервером.
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