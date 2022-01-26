Починить отправку заказов на сайте WP

$7
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1268 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При отправке заказа возникает белый затуманенный экран и виснет.

Сайт сделан на WP.

Нужно починить отправку заказа, а так же отправку формы обратной связи.

Адрес самого сайта в текстовом файле.

2 года назад
vyacheslavnn
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
14 дней назад