Нужен опытный программист на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок1407 просмотров
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Ищу специалиста по wordpress на мелкие доработки по сайтам. Требования:

1. Очень хорошее знание и владение WP

2. Не теряться со связи

3. Ответственный подход к выполнению (после каждых правок тестировать и фиксить все выходящие косяки).

4. Не спать до 18:00 и быть доступным в рабочее время.

Интересует оплата почасовая - предлагайте свои ставки за час Вашей работы.

WordPress
2 года назад
akopianartur95
Артур Акопян 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад