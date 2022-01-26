Доработать сайт на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок595 просмотров
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Необходимо программирование на Битрикс.

Доделать сайт на Битрикс.

Интеграция вёрстки с Битрикс и реализации функционала в админке.

2 года назад
guest_16418161764395
2 года в сервисе
Был
2 года назад