Доработать сайт на Битрикс

1. Необходимо на сайте (битрикс) добавить возможность публикации услуги компании для определенного поддомена. Т.е. в Мск эта посадочная страница услуги видна + в меню (верхнее/нижнее), а на поддомене сайта в Спб её нет + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо программирование на Битрикс.
Доделать сайт на Битрикс.
Интеграция вёрстки с Битрикс и реализации функционала в админке.
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