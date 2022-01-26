Доработать сайт на Битрикс

Добрый день. Требуется помощь в обновлении, модернизации, установке плагинов, редактировании сайта на joomla (advokatmoskva.info). Если сможете помогать и сайтами на tilda будет очень хорошо. Вебразработчик с которым я сотрудничал 10 лет ушел в крупный ...