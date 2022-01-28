Проаудировать сайт на WordPress на предмет возможности его доработки

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1289 просмотров
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Есть корпоративный сайт на WordPress. Необходимо произвести его аудит, чтобы исключить возможные сложности при его последующей доработке. 

Вот что нужно посмотреть: 

1. Сайт разработан на основе готового шаблона или же является уникальной разработкой 

2. Какие могут возникнуть сложности при следующих доработках: 

– создание нового родительского раздела 2-го уровня "Районы" и создание в нем детальных страниц "Город".  На странице "Районы" должны выводиться анонс 

- создание страниц 3-го уровня в разделе Services с выводом их анонсов на страницах 2-го уровня 

- вывод блока с SEO-текстом внизу каждой из страниц 

3. Произвести стоимостную и временную оценку реализации данного функционала на 

WordPressСайт на WordPress
2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
15 дней назад