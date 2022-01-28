Проаудировать сайт на WordPress на предмет возможности его доработки

Есть корпоративный сайт на WordPress. Необходимо произвести его аудит, чтобы исключить возможные сложности при его последующей доработке.

Вот что нужно посмотреть:

1. Сайт разработан на основе готового шаблона или же является уникальной разработкой

2. Какие могут возникнуть сложности при следующих доработках:

– создание нового родительского раздела 2-го уровня "Районы" и создание в нем детальных страниц "Город". На странице "Районы" должны выводиться анонс

- создание страниц 3-го уровня в разделе Services с выводом их анонсов на страницах 2-го уровня

- вывод блока с SEO-текстом внизу каждой из страниц

3. Произвести стоимостную и временную оценку реализации данного функционала на