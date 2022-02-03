Доработка на Joomla

Всем привет.

В интернет-магазине на Joomla (Joomshopping) нам нужно внести следующую доработку:

- в карточках товарных позиций добавить гиперссылку в указанном месте, при нажатии на эту гиперссылку должно всплывать попап окно с таблицей размеров (табличка у меня сейчас есть только в виде файлика эксель);

- это должно быть адаптировано под различные экраны, в том числе мобильные.

Пример - https://belpodium.ru/catalog/for_women/platya/platya_dlinnyy_rukav/2124_Emilia_Style.html#