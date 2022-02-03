Доработка на Joomla

Добрый день! нужно Сверстать и прикрутить несложный дизайн на движек Odoo. Дизайн в "процессе". есть посадочная страница - https://culver.aero/ дизайн +/- будет в таком стиле (простенький без особых наворотов). Нужно настроить формы CRM + добавить блог. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
В интернет-магазине на Joomla (Joomshopping) нам нужно внести следующую доработку:
- в карточках товарных позиций добавить гиперссылку в указанном месте, при нажатии на эту гиперссылку должно всплывать попап окно с таблицей размеров (табличка у меня сейчас есть только в виде файлика эксель);
- это должно быть адаптировано под различные экраны, в том числе мобильные.
Пример - https://belpodium.ru/catalog/for_women/platya/platya_dlinnyy_rukav/2124_Emilia_Style.html#
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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