Доработка на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки603 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет.

В интернет-магазине на Joomla (Joomshopping) нам нужно внести следующую доработку:

- в карточках товарных позиций добавить гиперссылку в указанном месте, при нажатии на эту гиперссылку должно всплывать попап окно с таблицей размеров (табличка у меня сейчас есть только в виде файлика эксель);

- это должно быть адаптировано под различные экраны, в том числе мобильные.

Пример - https://belpodium.ru/catalog/for_women/platya/platya_dlinnyy_rukav/2124_Emilia_Style.html#

Joomla
2 года назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
Выбранный исполнитель
wlpashkov
42 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$14
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!