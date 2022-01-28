Сверстать и прикрутить дизайн на движек Odoo

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки648 просмотров
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Добрый день! нужно Сверстать и прикрутить несложный дизайн на движек Odoo.

Дизайн в "процессе".

есть посадочная страница - https://culver.aero/

дизайн +/- будет в таком стиле (простенький без особых наворотов).

Нужно настроить формы CRM + добавить блог.

Для формирования бюджета - интересует +/- цена и сроки.

2 года назад
SDis
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад