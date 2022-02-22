SDis

Сергей SDis

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Не бывает невыполнимых задач))

Дизайнер, дизайнер-верстальщик,  Motion Designer.

3D (Cinema 4D, 3D-max). Анимация (After Effects)

Портфолио
Анимация
нет отзывов
$8/час
от $200от 24 часов
#194
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $500от 14 дней
#326
Дизайн продукции
нет отзывов
$8/час
от $100от 2 дней
#428