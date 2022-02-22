Не бывает невыполнимых задач))
Дизайнер, дизайнер-верстальщик, Motion Designer.
3D (Cinema 4D, 3D-max). Анимация (After Effects)
Портфолио
- Лого для компании Syngenta149 просмотров
- Информационное видео для компании Democracy House137 просмотров
- Анимация банеров для компании Syngenta146 просмотров
- Инфографика для компании Syngenta125 просмотров
- Анимация для компании Syngenta (для ФБ)102 просмотра
- Заставка для канала Global BankFX111 просмотров
- Эксплейнер по вебинарам для компании Markets Cub115 просмотров
- Видео для трейдинговой компании101 просмотр
- Рекламное видео для трейдинговой компании100 просмотров
- Эксплейнер для компании УТК109 просмотров
- Анимация для Компании ProfitMark120 просмотров
Анимация
нет отзывов
$8/час
от $200от 24 часов
#194
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $500от 14 дней
#326
Дизайн продукции
нет отзывов
$8/час
от $100от 2 дней
#428