Натянуть верстку на битрикс.

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок799 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://fibodev.herokuapp.com

Вот готовая верстка. Необходимо внедрить на CMS Bitrix. Под ключ.

Кто готов взяться пишите. Интересует сертифицированные партнеры битркс. Т.к. есть еще задачи по сайту.

2 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад