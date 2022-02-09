Доработка верстки

Нужно сделать верстку мобильной страницы по дизайну в фигме, и заменить ей уже уже имеющуюся страницу на сайте. Сохранить все настройки, переходы, добавить ограничения для переходов и анимацию к переходам. Дизайн в фигме: https://www.figma.com/file/L4ejtDx2COaaRjemvYUx1T/ExKetoGo-Mobile?node-id=0%3A1

Архив сайта, для которого делается страницы прикреплен к заданию.

Какие ограничения нужно сделать: запретить переход между частями страницы без ее заполнения.

Какую анимацию добавить: аналогичную той, что на видео.