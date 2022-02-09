дизайн тут https://www.figma.com/file/Ju2d57lWFQFrDNFPDctVBU/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0?node-id=0%3A1 Сделать очень красивую анимацию Бюджет 60$ Сроки горят Правки по завершению Залить на хостинг Заявки в телегу настроить БС или пост оплата
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать лендинг с небольшой анимацией. Лендинг не сложный.
1) Сверстать нужно десктоп и мобильную версию. Дизайн в Фигме.
1) Прикладывайте своё портфолио по верстке.
2) Ссылку на макет отправлю в личку
- Похожие заказы
- $60HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день Есть дизайн лендинга в figma нужно сверстать html/css/js Ссылка на дизайн https://www.figma.com/file/rcK7nlVN9iEjASr1LMP6nX/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-skytell?node-id=0%3A1 Более подробное ТЗ в личкуЗавершен2 года назад
Сверстать странницу подробности в лсHTML-верстка13 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать верстку мобильной страницы по дизайну в фигме, и заменить ей уже уже имеющуюся страницу на сайте. Сохранить все настройки, переходы, добавить ограничения для переходов и анимацию к переходам. Дизайн в фигме: https://www.figma.com/file/L4ejtDx2COaaRjemvYUx1T/ExKetoGo-Mobile?node-id=0%3A1 Архив сайта, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
Для верстки проекта необходимо использовать html css JS. Без Фреймворков. Прошу написать свой телеграмм для связиHTML-верстка73 заявкиЗакрыт2 года назад
- $26
Есть верстка. Архив прилагаю . Есть документ правок: https://docs.google.com/document/d/1uUgywdzyEbnJfOvLvGIgdCtC8RD3SG8c9zXrwInV62Q/edit?usp=sharing Надо срочно выполнить. Бюджет 2000₽Закрыт2 года назад
Скачать лендинг и переделать его с Украинского на Русский язык через хром браузер легко переводитьсяHTML-верстка33 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужна верстка лендинга для прохождения модерации в гугл эдсHTML-верстка18 заявокЗакрыт2 года назад
[url=https://swincoin.io/ru/]https://swincoin.io/ru/ [/url]админку сделать чтобы менять тексты полностью на всех языках скопироватьЗавершен2 года назад