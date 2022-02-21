Сделаю вам современный сайт быстро и качественно

Преимущества роботы со мной:

• Всегда довожу дело до конца

• Всегда на связи

• Готов приступить к работе прямо сейчас

План работы:

Обсуждаем проект, устанавливаем сроки и стоимость

Работа над проектом

Бесплатные правки

После сдачи проекта, в течении недели я бесплатно исправлю все ошибки, которые были замечены после завершения заказа.

Род занятий:

Вёрстка

Адаптивная верстка. Только семантически чистый и понятный код. Верстаю по Figma.

Технологии

Html, Css, Sass/Scss, FlexBox, БЭМ

Контакты﻿﻿

Уважаемый заказчик!

Если вы дошли до этого заголовка и Вас устраивают мои навыки - Тогда смело обращайтесь ко мне по указанным выше контактам, либо в личные сообщения на сервисе! Жду именно вашего заказа)