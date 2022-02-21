hayhelv

Василь Гайхел hayhelv

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сделаю вам современный сайт быстро и качественно

Преимущества роботы со мной:

• Всегда довожу дело до конца

• Всегда на связи

• Готов приступить к работе прямо сейчас

План работы:

  • Обсуждаем проект, устанавливаем сроки и стоимость
  • Работа над проектом
  • Бесплатные правки
После сдачи проекта, в течении недели я бесплатно исправлю все ошибки, которые были замечены после завершения заказа.

Род занятий:

  • Вёрстка
Адаптивная верстка. Только семантически чистый и понятный код. Верстаю по Figma.

  • Технологии
Html, Css, Sass/Scss, FlexBox, БЭМ

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