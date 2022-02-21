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Преимущества роботы со мной:
• Всегда довожу дело до конца
• Всегда на связи
• Готов приступить к работе прямо сейчас
План работы:
- Обсуждаем проект, устанавливаем сроки и стоимость
- Работа над проектом
- Бесплатные правки
Род занятий:
- Вёрстка
- Технологии
Контакты
- telegram: @hayhel_v
- email: [email protected]
Уважаемый заказчик!
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