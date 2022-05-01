Веб-разработка (HTML, CSS, JS, JQ, Bootstrap, БЭМ, Wordpress)
Привет!
Я занимаюсь веб-разработкой и искренне люблю свое дело!
Что я умею:
- Верстать сайты (верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная)
- CSS/JS анимация сайтов
- Интеграция верстки на Wordpress
Технологии:
- HTML, CSS, JS, JQ
- Верстка по технологии БЭМ
- Bootstrap
- Flexbox
С нетерпением жду нашего сотрудничества!
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Портфолио
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