Веб-разработка (HTML, CSS, JS, JQ, Bootstrap, БЭМ, Wordpress)

Привет!

Я занимаюсь веб-разработкой и искренне люблю свое дело!

Что я умею:

- Верстать сайты (верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная)

- CSS/JS анимация сайтов

- Интеграция верстки на Wordpress

Технологии:

- HTML, CSS, JS, JQ

- Верстка по технологии БЭМ

- Bootstrap

- Flexbox

С нетерпением жду нашего сотрудничества!