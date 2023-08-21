Коротко об о мне

Всем привет, Я начинающий фрилансер из Украины.

Я занимаюсь версткой сайтов по макету, также могу доработать сайт/исправить косяки или недоработки и тд.

Буду рад любым заказам.

Мое мини портфолио где вы можете посмотреть последние работы: https://sanedoubletea.github.io/portfolio-site/

Мои навыки:

HTML

CSS

SCSS

в своих проектах могу использовать сборку Gulp.

Готов учится и развиваться.