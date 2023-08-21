Роман Водзинский SaneDoubleTeaSaneDoubleTea
21 годУкраина/Кропивницкий
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Коротко об о мне
Всем привет, Я начинающий фрилансер из Украины.
Я занимаюсь версткой сайтов по макету, также могу доработать сайт/исправить косяки или недоработки и тд.
Буду рад любым заказам.
Мое мини портфолио где вы можете посмотреть последние работы: https://sanedoubletea.github.io/portfolio-site/
Мои навыки:
HTML
CSS
SCSS
в своих проектах могу использовать сборку Gulp.
Готов учится и развиваться.
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недостаточно оценок
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Сайт Экскурсий на квадроциклах26 просмотров
- Верстка сайта продажи домов21 просмотр