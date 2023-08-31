TheSplatt

Николай TheSplatt

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов под ключ.

Для меня web-разработка это хобби переросшее в бизнес.

Я получаю не только деньги за свою работу, но и удовольствие от реализации интересных проектов. Потому то я и гарантирую полную отдачу, вовлеченность в работу и высокую скорость выполнения заказов.

Помимо веб-разработки я занимался обучением людей этой профессии.

Я работал ментором в онлайн школе Вадима Прокопчука from0to1, где успешно обучил на 4 потока студентов. В обязанности входили коммуникация со студентами, обучение HTML, CSS, JQuery с подробными видеоревью на домашние задания.

Можно почитать отзывы о моем менторстве по ссылке: https://vk.com/topic-8939478_48329984

Так же на протяжении 2022 года активно сотрудничал с веб-студией web-alternative. На сайте студии в разделе о нас, я представлен как специалист по верстке.

В настоящий момент являюсь штатным сотрудником компании Monq Digital Lab.

Навыки:

  • HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, JQuery;

  • Кроссбраузерность;

  • Адаптивная верстка;

  • Оптимизация Page Speed;

  • SASS/SCSS;

  • Gulp4;

  • Git, Bitbucket;

  • Написание качественного и понятного кода;

  • Использую методологию БЭМ;

  • Реализация pixel perfect;

Так же имею опыт создания компонентов на blazor и верстки во фреймворке angular. Есть опыт создания лендингов на Тильде.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @TheSplatt - https://t.me/TheSplatt