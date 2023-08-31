Для меня web-разработка это хобби переросшее в бизнес.
Я получаю не только деньги за свою работу, но и удовольствие от реализации интересных проектов. Потому то я и гарантирую полную отдачу, вовлеченность в работу и высокую скорость выполнения заказов.
Помимо веб-разработки я занимался обучением людей этой профессии.
Я работал ментором в онлайн школе Вадима Прокопчука from0to1, где успешно обучил на 4 потока студентов. В обязанности входили коммуникация со студентами, обучение HTML, CSS, JQuery с подробными видеоревью на домашние задания.
Можно почитать отзывы о моем менторстве по ссылке: https://vk.com/topic-8939478_48329984
Так же на протяжении 2022 года активно сотрудничал с веб-студией web-alternative. На сайте студии в разделе о нас, я представлен как специалист по верстке.
В настоящий момент являюсь штатным сотрудником компании Monq Digital Lab.
Навыки:
HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, JQuery;
Кроссбраузерность;
Адаптивная верстка;
Оптимизация Page Speed;
SASS/SCSS;
Gulp4;
Git, Bitbucket;
Написание качественного и понятного кода;
Использую методологию БЭМ;
Реализация pixel perfect;
Так же имею опыт создания компонентов на blazor и верстки во фреймворке angular. Есть опыт создания лендингов на Тильде.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @TheSplatt - https://t.me/TheSplatt
Портфолио
- Сайт компании АПИКС4 просмотра
- Сайт Торгового дома Marlen33 просмотра
- Лендинги для веб-студии web-alt27 просмотров
- Сайт Юридической компании Филин50 просмотров
- Лендинг Транспортной компании СТИМ-ДВ на Тильде26 просмотров
- Iceberg Dental13 просмотров
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