Разработка сайтов под ключ.

Для меня web-разработка это хобби переросшее в бизнес.

Я получаю не только деньги за свою работу, но и удовольствие от реализации интересных проектов. Потому то я и гарантирую полную отдачу, вовлеченность в работу и высокую скорость выполнения заказов.

Помимо веб-разработки я занимался обучением людей этой профессии.

Я работал ментором в онлайн школе Вадима Прокопчука from0to1, где успешно обучил на 4 потока студентов. В обязанности входили коммуникация со студентами, обучение HTML, CSS, JQuery с подробными видеоревью на домашние задания.

Можно почитать отзывы о моем менторстве по ссылке: https://vk.com/topic-8939478_48329984

Так же на протяжении 2022 года активно сотрудничал с веб-студией web-alternative. На сайте студии в разделе о нас, я представлен как специалист по верстке.

В настоящий момент являюсь штатным сотрудником компании Monq Digital Lab.

Навыки:

HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, JQuery ;

Кроссбраузерность;

Адаптивная верстка;

Оптимизация Page Speed;

SASS/SCSS;

Gulp4;

Git, Bitbucket;

Написание качественного и понятного кода;

Использую методологию БЭМ ;

Реализация pixel perfect;

Так же имею опыт создания компонентов на blazor и верстки во фреймворке angular. Есть опыт создания лендингов на Тильде.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @TheSplatt - https://t.me/TheSplatt