Ваш Front-end розробник Максим
Розробка сайтів на REACT + REDUX, JAVASCRIPT, SCSS HTML/CSS, REST API
Привіт, мене звати Максим. Я позитивний та комунікабельний, завжди радий цікавим ідеям. Программую з чотирнадцяти років, з того часу ще більше зацікавився розробкою. Для мене важливо робити роботу якісно, роботу яка сподобається замовнику і майбутньому користувачеві.
Також усі правки безкоштовні!
Використовую технології:
- REACT, REDUX, JAVASCRIPT, NEXT, SCSS, CSS/HTML
- Адаптивну верстку сайтів
- Роботу з REST API (використовуючи axios, або fetch)
- Розробка сайту на React використовуючи CRA, або NEXT
- Організація стану Redux
- Telegram: maxbenets
- Email: [email protected]
- Website: maxbenets.netlify.app
Портфолио
- Скорочувач посилань - React shortener11 просмотров
- Інтернет магазин - Candy House15 просмотров