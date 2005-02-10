Ваш Front-end розробник Максим

Розробка сайтів на REACT + REDUX, JAVASCRIPT, SCSS HTML/CSS, REST API

Привіт, мене звати Максим. Я позитивний та комунікабельний, завжди радий цікавим ідеям. Программую з чотирнадцяти років, з того часу ще більше зацікавився розробкою. Для мене важливо робити роботу якісно, роботу яка сподобається замовнику і майбутньому користувачеві.

Також усі правки безкоштовні!

Використовую технології:

REACT, REDUX, JAVASCRIPT, NEXT, SCSS, CSS/HTML