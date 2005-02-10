MaksymBenets

Максим MaksymBenets

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ваш Front-end розробник Максим

Розробка сайтів на REACT + REDUX, JAVASCRIPT, SCSS HTML/CSS, REST API

Привіт, мене звати Максим. Я позитивний та комунікабельний, завжди радий цікавим ідеям. Программую з чотирнадцяти років, з того часу ще більше зацікавився розробкою. Для мене важливо робити роботу якісно, роботу яка сподобається замовнику і майбутньому користувачеві.

Також усі правки безкоштовні!

Використовую технології:

  • REACT, REDUX, JAVASCRIPT, NEXT, SCSS, CSS/HTML
Пропоную:

  • Адаптивну верстку сайтів
  • Роботу з REST API (використовуючи axios, або fetch)
  • Розробка сайту на React використовуючи CRA, або NEXT
  • Організація стану Redux
﻿Контактні данні:

Також веду свій блог по розробці в Instagram: @maxbenets.web

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