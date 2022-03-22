Профессиональная верстка сайтов

Приветствую 👋

Меня зовут Ирина, занимаюсь версткой сайтов. Люблю свое дело, постоянно совершенствуюсь как специалист. Буду очень рада вам помочь.

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 Опыт

10 месяцев работала удаленно в веб-агентстве, занималась адаптивной, кроссбраузерной (в том числе и для мобильных браузеров), валидной версткой лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, вносила правки и исправляла баги в проектах коллег. В работе использовала HTML (БЭМ), CSS (Less, Sass), JS, Vue.

 Навыки

HTML (семантическая, валидная, кроссбраузерная верстка)

Hugo (генератор статичных сайтов)

Pixel Perfect

CSS (Less/Sass)

JS

酪 Контакты