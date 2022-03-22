Профессиональная верстка сайтов
Приветствую 👋
Меня зовут Ирина, занимаюсь версткой сайтов. Люблю свое дело, постоянно совершенствуюсь как специалист. Буду очень рада вам помочь.
Опыт
10 месяцев работала удаленно в веб-агентстве, занималась адаптивной, кроссбраузерной (в том числе и для мобильных браузеров), валидной версткой лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, вносила правки и исправляла баги в проектах коллег. В работе использовала HTML (БЭМ), CSS (Less, Sass), JS, Vue.
Навыки
- HTML (семантическая, валидная, кроссбраузерная верстка)
- Hugo (генератор статичных сайтов)
- Pixel Perfect
- CSS (Less/Sass)
- JS
酪 Контакты
- Телеграм @IrinaKorzheva
- Почта [email protected]
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Портфолио
- Hungry People. Адаптивная верстка лендинга24 просмотра