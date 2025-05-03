Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Испытываю искренний интерес к своему делу и стремлюсь развиваться в сторону настоящего frontend-программиста.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Навыки, которыми я владею:

- HTML и CSS - профессиональный уровень;

- Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка, Только чистый и понятный код;

- Pixel Perfect;

- jQuery - уверенное пользование;

- JavaScript - базовый (в процессе изучения), могу использовать готовые

плагины;

- Знание препроцессоров SASS/SCSS;

- Работа с графическими редакторами (Photoshop, Figma)

- Понимание БЭМ;

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Связь: