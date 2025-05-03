Испытываю искренний интерес к своему делу и стремлюсь развиваться в сторону настоящего frontend-программиста.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Навыки, которыми я владею:
- HTML и CSS - профессиональный уровень;
- Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка, Только чистый и понятный код;
- Pixel Perfect;
- jQuery - уверенное пользование;
- JavaScript - базовый (в процессе изучения), могу использовать готовые
плагины;
- Знание препроцессоров SASS/SCSS;
- Работа с графическими редакторами (Photoshop, Figma)
- Понимание БЭМ;
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: tolik_soroka
Портфолио
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