Сделаю Сайт Быстро и качественно
Мои услуги
Верстка сайтов (адаптивная/резиновая)
Подключение, настройка jQuery плагинов
Прочие правки по сайту
Знания
HTML
CSS / less (Flexbox, Grid)
JavaScript / jQuery
Figma
Adobe Photoshop
Avacode
Почему стоит работать со мной
- Соблюдаю сроки
- Всегда на связи и не пропадаю
- Любую работу делаю качественно
- Не беру проекты которые не смогу закончить
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Портфолио
- Сертификат об окончание курс Web Developer 2021145 просмотров
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- Адаптивная верстка Landing page PORTEN163 просмотра
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- Адаптивная верстка Верстка Landing page157 просмотров
- Адаптивная верстка Верстка Landing page70 просмотров
- Адаптивная верстка Верстка Landing page55 просмотров
- Верстка Landing page49 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
4 года назад
Роботою дуже задоволений!!! Роботу було виконано дуже швидко, та за приємною ціною.
Ответный отзыв
Все супер... очинь давальный