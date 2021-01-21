den4ik22

Денис Мазурик den4ik22

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сделаю Сайт Быстро и качественно

Мои услуги 

Верстка сайтов (адаптивная/резиновая)

Подключение, настройка jQuery плагинов

Прочие правки по сайту

Знания

HTML 

CSS / less (Flexbox, Grid)

JavaScript / jQuery

Figma

Adobe Photoshop

Avacode

Почему стоит работать со мной

  • Соблюдаю сроки
  • Всегда на связи и не пропадаю
  • Любую работу делаю качественно
  • Не беру проекты которые не смогу закончить
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

guest_16112176833094
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
9 баллов
4 года назад
Правка по сайту
Роботою дуже задоволений!!! Роботу було виконано дуже швидко, та за приємною ціною.
Все супер... очинь давальный
Ответный отзыв