Фрилансер явный хам и необязательный человек. С задачей он прекрасно был ознакомлен, так как не один час в скайпе уточняли делали и нюансы. Гарантировал что сделает за 3 дня и за указанную сумму. Спустя неделю, когда вышли из сроков полностью отменили платеж на веблансере, как результат я получил минуса, однако работу продолжили, так как нужен был результат. Марк начал требовать увеличение оплаты, на что я дал утвердительный ответ. Прошла неделя кормления завтраками, очередная попытка поднять стоимость работы и как результат - воз и ныне там. По поводу что не я заказчик - у меня есть проэкты, которые требую как навыков программирования, так и верстки. Я занимаюсь версткой, в программировании не силен, поэтому ищу тех, кто сможет сделать эту часть работы. Мне не надо "подешевле", мне надо качество. Но если ты взялся делать за 80 баксов - будь добр делай то, что обещал. Исполнитель даже не заикался за повышение цены и твердил что тут минимум работы. Как результат - провал проекта, потеря денег и репутации. Я очень сомневаюсь в компетентности данного исполнителя, так как скрипт импорта на сайте уже был готов, и надо было при необходимости только внести изменения. Не люблю писать негативные отзывы и стараюсь этого не делать. Но когда начинают хамить, угрожать и выставлять необоснованные претензии - приходится.