[code]Разработка любых веб-приложений.[/code]
Здравствуйте!===================
Предлагаю свои услуги по разработке любых сайтов.
Имею более 2х лет опыта коммерческой разработки.
Специализируюсь, в основном, на UI/UX дизайне (не рисую макеты),
серверным программированием на языках PHP, также увлекаюсь робототехникой
и пишу на Arduino С (С++).
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Скиллы и опыт:
- HTML, CSS, SCSS, LESS - 2 с половиной года
- JavaScript, jQuery, Vue.js - 2 года
- PHP (7.4, 8) - 1 год
- Arduino C (C++) - 1 год
- Laravel (7,8), Yii2 - 1 год
Одной из лучших своих работ считаю - wash-drive.com.ua
- На связи с 10:00 до 23:00
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$80
3 балла
4 года назад
LaravelWordPress
Фрилансер явный хам и необязательный человек. С задачей он прекрасно был ознакомлен, так как не один час в скайпе уточняли делали и нюансы. Гарантировал что сделает за 3 дня и за указанную сумму. Спустя неделю, когда вышли из сроков полностью отменили платеж на веблансере, как результат я получил минуса, однако работу продолжили, так как нужен был результат. Марк начал требовать увеличение оплаты, на что я дал утвердительный ответ. Прошла неделя кормления завтраками, очередная попытка поднять стоимость работы и как результат - воз и ныне там. По поводу что не я заказчик - у меня есть проэкты, которые требую как навыков программирования, так и верстки. Я занимаюсь версткой, в программировании не силен, поэтому ищу тех, кто сможет сделать эту часть работы. Мне не надо "подешевле", мне надо качество. Но если ты взялся делать за 80 баксов - будь добр делай то, что обещал. Исполнитель даже не заикался за повышение цены и твердил что тут минимум работы. Как результат - провал проекта, потеря денег и репутации. Я очень сомневаюсь в компетентности данного исполнителя, так как скрипт импорта на сайте уже был готов, и надо было при необходимости только внести изменения. Не люблю писать негативные отзывы и стараюсь этого не делать. Но когда начинают хамить, угрожать и выставлять необоснованные претензии - приходится.
Ответный отзыв
Заказ не соответствует реальным требованиям заказчика, да и заказчик на самом деле не он. Кинул на неделю работы. Постановка задачи отвратительная, т.к. человек совершенно не разбирается в заказах, которые он сам и берет, чтобы тут подешевле выполнили. Коммуникация на уровне "Я твой начальник, когда будет готово?" - по 10 раз в день, независимо от сроков.
$15
10 баллов
4 года назад
CSS
Отличный парень, всё сделал очень красиво! Рекомендую!
Ответный отзыв
Вежливый и порядочный заказчик. рекомендую!!!