Создать с помощью генератора CSS-стилей 2 файла.

Здравствуйте!

Есть несколько сервисов для генерации CSS-стилей (ссылку дам в ЛС, знаете лучше - пользуйтесь им).

Задача: сгенерировать 60 вариантов градиентных background`ов по тематике двух моих проектов: конструктор логотипов (ссылку дам в ЛС) и любой информационный портал с хорошим дизайном.

На выходе ожидаю получить от исполнителя 2 файла:

1 файл с расширением .css

файл с расширением 1 минифицированный выше файл ( .min.css )

минифицированный выше ( ) в половине стилей (или групп стилей) должны преобладать светлые тона, во второй - наоборот

цвета должны опираться на тематику/направление, то есть, предметную область проектов

все background`ы должны быть градиентными, за исключением 5 шт. - тут творите что пожелаете

При отклике, скиньте, пожалуйста, ссылку на асболютно любой информационный портал, дизайн которого Вы считаете хорошим (опционально, по желанию).

Указывайте Ваши сроки и стоимость работы!

Спасибо за внимание! Всего хорошего!