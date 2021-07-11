Создать с помощью генератора CSS-стилей 2 файла.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка960 просмотров

Здравствуйте!

Есть несколько сервисов для генерации CSS-стилей (ссылку дам в ЛС, знаете лучше - пользуйтесь им).

Задача: сгенерировать 60 вариантов градиентных background`ов по тематике двух моих проектов: конструктор логотипов (ссылку дам в ЛС) и любой информационный портал с хорошим дизайном.

На выходе ожидаю получить от исполнителя 2 файла:

  • 1 файл с расширением .css
  • минифицированный выше файл (.min.css)
  • в половине стилей (или групп стилей) должны преобладать светлые тона, во второй - наоборот
  • цвета должны опираться на тематику/направление, то есть, предметную область проектов
  • все background`ы  должны быть градиентными, за исключением 5 шт. - тут творите что пожелаете
При отклике, скиньте, пожалуйста, ссылку на асболютно любой информационный портал, дизайн которого Вы считаете хорошим (опционально, по желанию).

Указывайте Ваши сроки и стоимость работы!

Спасибо за внимание! Всего хорошего!

CSS
4 года назад
dev--orchestra
Егор 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Crimson971
Марк 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$15
22 дня
Отличный парень, всё сделал очень красиво! Рекомендую!
Вежливый и порядочный заказчик. рекомендую!!!

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Crimson971
Марк 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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