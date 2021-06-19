Доработка заказа в интернет магазине на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1209 просмотров

Требуется доработать финальный экран компонента оформления заказа (confirm.php)

Небольшая верстка + генерация промо кодов.

Подробности кандидату с опытом. Будет здорово, если у вас есть примеры работ по кастомизации компонента заказа.

4 года назад
neuronaut
Дмитрий 
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Был
8 дней назад

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10 отзывов(-1)
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