Есть сайт онлайн уроков на движке WP + Memberlux, там установили plugin TeraWallet - внутренний кошелек, для собственного счёта клиентов и раздачи купонов в рассылках. Но проблема в том, что шаблон memberLUX, который ...
Сделать скрипт мониторинга информации с сайта
[table]Требуется создать html-скрипт, который в режиме реального времени отслеживал бы наличие/отсутствие дат на собеседование в посольстве США на Кипре.
Скрипт должен выполнять следующие действия:
1. Зайти на страницу https://ais.usvisa-info.com/en-us/countries_list/niv
2. Выбрать "Cyprus: English"
3. Выбрать "Sign in"
4. Ввести логин/пароль, согласиться с условиями и нажать кнопку "Sign In"
5. Нажать кнопку "Continue"
6. Нажать вкладку "Pay Visa Fee"
7. Нажать кнопку "Pay Visa Fee"
8. Спарсить блок информации "First Available Appointments"
9. Передать эту информацию на другую html-страницу.
10. Выйти со стартового сайта: Actions -> Sign Out
Периодичность этих действий - 1 раз в час, с 09.00 до 21.00
Логин/пароль для авторизации на стартовом сайте предоставлю.
Хостинг и html-страница для вывода информации имеются.
Итоговым результатом работы должен стать скрипт + инструкция по установке.
Демонстрация работы готового скрипта обязательна!
Оплата в рублях, после выполнения работы.
Жду ваши заявки на выполнение проекта.
Обязательные требования:
- Соблюдение сроков реализации проекта.
- Оставляйте заявку на выполнение только в случае согласия со всеми условиями проекта, включая стоимость.
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