Сделать скрипт мониторинга информации с сайта

[table]Требуется создать html-скрипт, который в режиме реального времени отслеживал бы наличие/отсутствие дат на собеседование в посольстве США на Кипре.

Скрипт должен выполнять следующие действия:

1. Зайти на страницу https://ais.usvisa-info.com/en-us/countries_list/niv

2. Выбрать "Cyprus: English"

http://joxi.ru/J2bnp3QCg0Zey2

3. Выбрать "Sign in"

http://joxi.ru/zANNRkoi8vDn0A

4. Ввести логин/пароль, согласиться с условиями и нажать кнопку "Sign In"

http://joxi.ru/VrwLPMJtj71b1m

5. Нажать кнопку "Continue"

http://joxi.ru/Vm6MJd1HR4Gqjr

6. Нажать вкладку "Pay Visa Fee"

http://joxi.ru/eAOJ3Dot69Mn82

7. Нажать кнопку "Pay Visa Fee"

http://joxi.ru/J2bnp3QCg0PLX2

8. Спарсить блок информации "First Available Appointments"

http://joxi.ru/brRMXYoHL7KdDA

9. Передать эту информацию на другую html-страницу.

10. Выйти со стартового сайта: Actions -> Sign Out

Периодичность этих действий - 1 раз в час, с 09.00 до 21.00

Логин/пароль для авторизации на стартовом сайте предоставлю.

Хостинг и html-страница для вывода информации имеются.

Итоговым результатом работы должен стать скрипт + инструкция по установке.

Демонстрация работы готового скрипта обязательна!

Оплата в рублях, после выполнения работы.

Жду ваши заявки на выполнение проекта.

Обязательные требования:

- Соблюдение сроков реализации проекта.

- Оставляйте заявку на выполнение только в случае согласия со всеми условиями проекта, включая стоимость.

[/table]