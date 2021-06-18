[table]Требуется создать html-скрипт, который в режиме реального времени отслеживал бы наличие/отсутствие дат на собеседование в посольстве США на Кипре. Скрипт должен выполнять следующие действия: 1. Зайти на страницу https://ais.usvisa-info.com/en-us/countries_list/niv 2. Выбрать "Cyprus: ...
Доработать готовый скрипт шин на PHP
Имеется скрипт вывода из базы данных по шинам автомобильных. Нужно настроить вывод по подобию примера сайта источника.
Сайт для доработки http://medvedoc.myjino.ru/auto-parts/shini.php
Сайт примера https://kakie-kolesa.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $27Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать форму заявки, в которой заполняемые поля, после заполнения всех данных поставятся в документ PDF. в этом документе, будут меняться только данные, которые человек заполняет на сайте. чтобы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт онлайн уроков на движке WP + Memberlux, там установили plugin TeraWallet - внутренний кошелек, для собственного счёта клиентов и раздачи купонов в рассылках. Но проблема в том, что шаблон memberLUX, который ...Закрыт4 года назад
У нас был удален файл index.php и файл стилей, в теме сайта (WordPress). Все остальные файлы шаблона есть. Нужно восстановить index.php, чтобы сайт заработал. Оплата по факту.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Имеется скрипт проверки по социальным сетям http://medvedoc.myjino.ru/namechk. Сейчас работа скрипта происходит путем ввода проверяемого логина и нажатия кнопки. После чего скрипт проводит проверку и выдает информацию. Необходимо изменить немного работа скрипта таким образом: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
мне нужен код запроса, что б паук убунты перешел по всем ссылкам в sitemap.xml во вложенных sitemap.xml https://bit.ly/3iQiG5j. Т.е внутри xml, есть еще несколько xml, нужно получить ссылки со всех вложенных xml созданных ...Закрыт4 года назад
- $20
Сервис Google.Класс не предусматривает массовое удаление записей в ленте новостей и заданий для учащихся, преподавателям приходится удалять огромное количество записей и заданий вручную. Необходимо создать два скрипта для консоли Google Chrome, которые: ...Закрыт4 года назад
Необходимо написать простой API для отслеживания задачи в течение дня. Языковая структура: NodeJS Express Создаем тайм-трекер и предоставляем API с документацией фронту. С нашей стороны нужно предоставить только API. ...Закрыт4 года назад
Подключение платежной системы Сбербанк на платформу shopify. Один сайт для России, другой для Казахстана. Нужно добавить платежную систему в интернет-магазин на платформе shopifay, рассматриваем Cбербанк. прислушаемся к рекомендациям. Подробности в личку. Рассмотрим все предложения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад