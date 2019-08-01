Wordpress: -Перевод темы на русский (локализация) - ru_RU.mo\ru_RU.po

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Закрыт5 заявок249 просмотров

Есть тема Wordpress. Пока официально не куплена.

Есть в "свободном" доступе. Нужно сделать перевод и проверить на "тестовом сервере" всё ли переведено и работает. Вопросы в личку.

Срок до 1-й недели.

WordPress
6 лет назад
mkvin
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров