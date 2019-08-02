Перевести визитку на английский язык (макеты pdf cdr)

Здравствуйте. Нужно перевести визитку с русского на английский язык (макеты pdf и cdr), с сохранением шрифтов.

Работа на несколько минут, если вы знаете английский и очень желательно, чтобы у вас был Corel Draw на компьютере.

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