Перевести визитку на английский язык (макеты pdf cdr)

$2
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  2. Переводы
Завершен5 заявок324 просмотра

Здравствуйте.  Нужно перевести визитку с русского на английский язык (макеты pdf и cdr), с сохранением шрифтов. 

Работа на несколько минут, если вы знаете английский и очень желательно, чтобы у вас был Corel Draw на компьютере.

Оплата моментально 100 рублей на Киви. 

6 лет назад
Frodotext
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Как всегда, великолепно и быстро, с вниманием к деталям, рекомендую всем сотрудничество!
Большое спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
6 лет назад