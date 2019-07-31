Перевести статьи по теме арбитража и партнерских программ

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Закрыт3 заявки178 просмотров

Требования к исполнителю: – 

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; 

- Грамотный английский язык (C1, C2) 

Требования к текстам: 

- Перевод согласно оригиналу (с английского на русский); 

- Адаптация текста для русского читателя; 

- Отсутствие потери содержания.; 

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, партнерские программы и все, что так или иначе с этим связано (!). Важно в этом разбираться, иначе ваш перевод не будет выполнен экспертно. 

Условия: 

100 рублей за 1000 знаков. 

Необходимо перевести – 70 000 знаков (14 статей).

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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