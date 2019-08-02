Перевод с укр на ру (технический текст)

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Закрыт42 заявки426 просмотров

Нужно перевести описание счетчика газа с укр на ру язык (13 тыс знаков).

В ваших предложениях просьба указывать примерную сумму.

6 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров