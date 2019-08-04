Перевести короткий текст на немецкий язык

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок345 просмотров

В тексте 30 слов. Жду предложения по цене. Без опыта прошу не откликаться.

6 лет назад
Petru44o
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров