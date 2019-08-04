Перевести статьи по теме арбитража и партнерок (c рус на англ)

Требования к исполнителю:

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;

- Грамотный английский язык (C1, C2)

Требования к текстам:

- Перевод согласно оригиналу (с русского на русский);

- Адаптация текста для русского читателя;

- Отсутствие потери содержания.;

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, партнерские программы и все, что так или иначе с этим связано (!). Важно в этом разбираться, иначе ваш перевод не будет выполнен экспертно.

Условия:

150 рублей за 1000 знаков (с рус на англ).

Необходимо перевести – 50 000 знаков.