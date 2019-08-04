Перевести статьи по теме арбитража и партнерок (c рус на англ)

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Закрыт6 заявок169 просмотров

Требования к исполнителю:   

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;   

- Грамотный английский язык (C1, C2)   

Требования к текстам:   

- Перевод согласно оригиналу (с русского на русский);   

- Адаптация текста для русского читателя;   

- Отсутствие потери содержания.;   

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, партнерские программы и все, что так или иначе с этим связано (!). Важно в этом разбираться, иначе ваш перевод не будет выполнен экспертно.   

Условия:   

150 рублей за 1000 знаков (с рус на англ).   

Необходимо перевести – 50 000 знаков.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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